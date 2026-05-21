Виктор Постол оценил шансы сторон на успех в главном поединке вечера бокса в египетской Гизе. В комментарии для 24 Канала эксперт отметил, что Александр Усик должен одержать уверенную победу.

Что сказал Постол о бое Усик – Верховен?

Виктор Постол прогнозирует, что вечером 23 мая господствующий чемпион в супертяжелом весе (до 90,7 килограмма) Усик спокойно защитит пояса WBC, WBA и IBF.

Здесь все просто. Я на все 100 процентов уверен, что Александр одержит победу, и не судейским решением, а досрочно. В первой или второй половине сказать не могу, но скорее всего это произойдет до шестого раунда.

Я видел несколько поединков Верховена. Честно говоря, не увидел ничего такого, что есть у Усика. Александр уже прошел таких соперников, что и шансов Верховену не даю. Единственное, максимум, что он может сделать – это попасть какого-то "дурачка" и потрясти Усика. Да и на это даю один процент,

– отметил эксперт.

Спикер заметил, что, конечно, у Рико Верховена есть определенные сильные стороны, но они не будут иметь сильного влияния на ход поединка с украинцем. Постол отмечает, что действующий чемпион уже неоднократно встречался с соперниками, которые имели более солидные навыки.

Сильной стороной Верховена являются его габариты. Поэтому если у него есть удар, то он может попасть по Александру. Но он этого не сделает.

Усик боксировал с такими топовыми боксерами как Энтони Джошуа, который вероятно больше Верховена (у Джошуа больше рост и размах рук – 24 Канал), и Джошуа не мог попасть. А я уверен, что у британского боксера еще более мощный удар. Поэтому могу повториться, что у Верховена разве что какой-то безумный удар может залететь,

– сказал Виктор Постол.

По словам экс-чемпиона мира, бой в Гизе не стоит считать подготовкой к более тяжелым вызовам в супертяжелом весе.

Как промежуточный бой? Не думаю. Я вообще не знаю как так случилось, что кикбоксер боксирует с профессиональным боксером. Единственное что – возможно это шоу. Александр мог бы выбрать кого-то другого из боксеров. Правда, Усик уже боксировал со всеми, а с кем еще – даже не знаю,

– добавил спортсмен.

Поделился Виктор Постол и мыслями о том, кого бы хотел видеть соперником Усика после поединка с Верховеном.

Известный боксер выбрал для украинца не Даниэля Дюбуа или Агита Кабаела, которых часто связывают с ближайшим будущим чемпиона по трем версиям.

Помню, что то ли Александр хотел боя с Деонтеем Уайлдером, то ли наоборот. Вот хотелось бы увидеть вот этот поединок,

– сказал собеседник.

Александр Усик и Рико Верховен / Фото: инстаграм

Что еще говорят о бое Усик – Верховен?

Дмитрий Сосновский, который ранее был тренером сборной Украины по боксу в комментарии для 24 Канала оценил шансы нидерландского спортсмена против Александра Усика.

Он солидарен с мыслями Виктора Постола. Тренер отметил, что Усик не должен иметь проблем в бою.

