Повернення російських боксерів на міжнародні турніри – з'явилися нові деталі

Організація World Boxing прийняла до свого складу Росію та Білорусь, фактично відкривши дорогу до повернення представників країн-агресорів на міжнародні змагання. Тепер формат відновлення участі росіян та білорусів у турнірах обговорить Європейська конфедерація боксу.

Боксери з Росії і Білорусі зможуть повернутися на ринг на чемпіонаті Європи, який цьогоріч прийматиме болгарська столиця Софія. Як йдеться у заяві European Boxing, буде застосовано процедуру "нейтральності".

Що стало відомо про повернення росіян у великий бокс?

13 квітня 2026 року виконавча рада European Boxing зустрінеться для того, щоб обговорити втілення в життя рішення про відновлення доступу росіян і білорусів до міжнародних турнірів.

Попри те, що фінальне затвердження членства країн-агресорів у World Boxing має відбутися лише у листопаді цього року, вже у вересні на чемпіонаті Європи доведеться терпіти присутність спортсменів з РФ.

Європейські чиновники стверджують, що будуть радитися зі світовою організацією і Міжнародним олімпійським комітетом щодо того, як процедурно має відбутися повернення росіян. Очікується, що будуть застосовані принципи "нейтральних атлетів" – тобто ні гімн, ні прапор Росії і Білорусі під час змагань дозволені не будуть.

При цьому боксерів мають перевірити на відповідність критеріям "нейтральності", затвердженим МОК і World Boxing, а також окремо мають розглянути питання дозволу на участь тренерів та персоналу збірних.

Чому росіян повертають у бокс?