Боксеры из России и Беларуси смогут вернуться на ринг на чемпионате Европы, который в этом году будет принимать болгарская столица София. Как говорится в заявлении European Boxing, будет применена процедура "нейтральности".
Что стало известно о возвращении россиян в большой бокс?
13 апреля 2026 года исполнительный совет European Boxing встретится для того, чтобы обсудить воплощение в жизнь решения о восстановлении доступа россиян и белорусов к международным турнирам.
Несмотря на то, что финальное утверждение членства стран-агрессоров в World Boxing должно состояться только в ноябре этого года, уже в сентябре на чемпионате Европы придется терпеть присутствие спортсменов из РФ.
Европейские чиновники утверждают, что будут советоваться с мировой организацией и Международным олимпийским комитетом относительно того, как процедурно должно состояться возвращение россиян. Ожидается, что будут применены принципы "нейтральных атлетов" – то есть ни гимн, ни флаг России и Беларуси во время соревнований разрешены не будут.
При этом боксеров должны проверить на соответствие критериям "нейтральности", утвержденным МОК и World Boxing, а также отдельно должны рассмотреть вопрос разрешения на участие тренеров и персонала сборных.
Почему россиян возвращают в бокс?
- Организация World Boxing, временно признана МОК международной федерацией для того, чтобы сохранить бокс в программе Олимпийских игр, приняла заявки от России и Беларуси на членство.
- Возглавляет World Boxing представитель лояльной к кремлевской власти страны – Казахстана. Президентом был избран известный боксер Геннадий Головкин.