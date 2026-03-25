Боксеры из России и Беларуси смогут вернуться на ринг на чемпионате Европы, который в этом году будет принимать болгарская столица София. Как говорится в заявлении European Boxing, будет применена процедура "нейтральности".

Что стало известно о возвращении россиян в большой бокс?

13 апреля 2026 года исполнительный совет European Boxing встретится для того, чтобы обсудить воплощение в жизнь решения о восстановлении доступа россиян и белорусов к международным турнирам.

Несмотря на то, что финальное утверждение членства стран-агрессоров в World Boxing должно состояться только в ноябре этого года, уже в сентябре на чемпионате Европы придется терпеть присутствие спортсменов из РФ.

Европейские чиновники утверждают, что будут советоваться с мировой организацией и Международным олимпийским комитетом относительно того, как процедурно должно состояться возвращение россиян. Ожидается, что будут применены принципы "нейтральных атлетов" – то есть ни гимн, ни флаг России и Беларуси во время соревнований разрешены не будут.

При этом боксеров должны проверить на соответствие критериям "нейтральности", утвержденным МОК и World Boxing, а также отдельно должны рассмотреть вопрос разрешения на участие тренеров и персонала сборных.

Почему россиян возвращают в бокс?