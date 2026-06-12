Чи продовжить кар'єру Еріксен: спортивний лікар оцінив ситуацію

Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк проаналізував імовірність продовження кар’єри 34-річного капітана збірної Данії Крістіана Ерексена. Експерт налаштований позитивно.

Медик зазначив, що під час поєдинку між збірними Данії та України зі станом гравця насправді не відбулось нічого страшного, а Ерікесен може згодом повернутись у спорт. У інтерв’ю 24 Каналу Бабелюк розібрав ситуацію.

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Що сказав лікар про імовірний камбек данської легенди?

Дмитро Бабелюк говорить, що вочевидь в Еріксона не було критичного для життя стану, а спрацював кардіовертер-дефібрилятор, який контролює роботу серця.

Він порівнює випадок у грі Данія – Україна з ситуацією півзахисника амстердамського Аякса Дейлі Блінда. У 2020-му футболіст клубу з Нідерландів відчув роботу цього пристрою і попросив заміну.

Тобто не було того рівня паніки та стресу, як сталося в Еріксена. Але кейс один в один. Насправді це великий тріумф медицини, а також правильного рішення імплантувати цей пристрій Крістіану,

– сказав Бабелюк.

Медик додав, що за таких умов данець може повернутись до гри на професійному рівні.

Стосовно продовження його кар'єри, це буде залежати виключно від нього. Важливо, щоб Еріксен зрозумів, чи готовий він ще раз це пережити, просто більш спокійно,

– зазначив експерт.

Зазначимо, що капітан збірної Данії також говорив, що недавня ситуація кардинально відрізняється від тієї, яка сталась у 2021 році, коли його серце на деякий час зупинилось під час матчу Євро-2020.

Чому Еріксен продовжив кар'єру після Євро-2020?

Після встановлення кардіовертера-дефібрилятора багато хто сумнівався, що данець ще колись вийде на поле. Однак медики дозволили йому відновити кар'єру, а сам футболіст неодноразово наголошував, що почувається захищеним завдяки пристрою. У 2022 році він повернувся до великого футболу та продовжив виступи на найвищому рівні.

Зазначимо, що відновлення кар’єри данця пройшло досить успішно. На момент повернення на поле йому було майже 30 років і у наступні 3,5 сезони він зіграв 84 матчі в АПЛ, де захищав кольори Брентфорда та Манчестер Юнайтед. Кампанію 2025/26 півзахисник провів у німецькому Вольфсбурзі. На його рахунку три голи та десять асистів у 34 матчах.