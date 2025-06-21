Захисник Динамо відреагував на чутки про своє небажання повертатись до Києва

У минулому сезоні Динамо віддало Олександра Сироту в оренду до ізраїльського Маккабі. На фоні цього з'явилися чутки, що захисник не планує повертатися до України.

Олександр Сирота прокоментував чутки щодо того, що він не хоче повертатися до Києва. Він заперечив цю інформацію, пише 24 канал з посиланням на "Український футбол".

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Сирота розвіяв усі чутки

Гравець заявив, що інформація про те, що він не хоче повертатися до Києва – це повна брехня.

В мене там родина, друзі. Як я можу не хотіти їхати до Києва? Я гравець Динамо. Зараз мої агенти розмовляють з керівництвом клубу, вирішують коли саме мені приєднатися до команди,

– сказав Олександр Сирота.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Олександр Сирота зіграв 26 матчів за Маккабі, у яких забив два голи.

Відзначимо, що українець має чинний контракт з ізраїльським клубом розрахований до 30 вересня 2025 року. Його вартість оцінюється в 1,30 мільйона євро.