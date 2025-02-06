"Він щасливий": промоутер Ф'юрі відповів, чи повернеться британець на ринг

Британський промоутер Френк Воррен відреагував на чутки про повернення Тайсона Ф'юрі на ринг. Він відповів, чи планує "Циганський король" повертатися.

У понеділок, 13 січня, Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри. Спортсмен хоче провести час зі своєю сім'єю.

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Чи повернеться Ф'юрі на ринг

Промоутер "Циганського короля" зазначив, що на цю мить інформація про повернення Ф'юрі неправдива, пише 24 канал з посиланням на DAZN.

Я кажу це щиро, тому що Тайсон – дуже унікальна людина. Я говорив з ним кілька разів після заяви. Але не про те, щоб знову битися. Якщо він це зробить, це має бути його вибір. Він дуже заможна людина, він заробив серйозні гроші,

– сказав Френк Воррен.

Нагадаємо, що після другої поразки від українця з'явилися чутки, що "Циганський король" проведе бій проти Ентоні Джошуа або Володимира Кличка.