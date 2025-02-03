У понеділок, 13 січня, Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри. Спортсмен хоче провести час зі своєю сім'єю.
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Як Клімас відреагував на рішення Ф'юрі
Менеджер Усика вважає, що якщо "Циганському королю" ніхто не вірить, що рішення остаточне, то і він не повинен, пише 24 канал з посиланням на iFL TV.
Ніхто не вірить тому, що каже Ф'юрі. Ніхто. Чому маю вірити я? Він точно знає краще, що він робить,
– сказав Егіс Клімас.
Довідка. Перед оголошенням про завершення кар'єри Тайсон Ф'юрі у двох боях програв Олександру Усику.
Нагадаємо, що після другої поразки від українця з'явилися чутки, що "Циганський король" проведе бій проти Ентоні Джошуа або Володимира Кличка.