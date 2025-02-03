В понедельник, 13 января, Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры. Спортсмен хочет провести время со своей семьей.

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Как Климас отреагировал на решение Фьюри

Менеджер Усика считает, что если "Цыганскому королю" никто не верит, что решение окончательное, то и он не должен, пишет 24 канал со ссылкой на iFL TV.

Никто не верит тому, что говорит Фьюри. Никто. Почему должен верить я? Он точно знает лучше, что он делает,

– сказал Эгис Климас.

Справка. Перед объявлением о завершении карьеры Тайсон Фьюри в двух боях проиграл Александру Усику.

Напомним, что после второго поражения от украинца появились слухи, что "Цыганский король" проведет бой против Энтони Джошуа или Владимира Кличко.