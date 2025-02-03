В последнее время Александр Усик все чаще упоминается в контексте футбола. Два года назад боксер подписал контракт с Полесьем и даже играл за "волков" на тренировочном сборе.

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Хочет забить Динамо

В ряде интервью спортсмен отмечал, что после завершения боксерской карьеры планирует реализовать себя в футболе. Сам Александр подробнее рассказал о своих планах в этом виде спорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Я не хочу становиться футболистом. В этой истории все правда, но и 99% шоу. Но когда буду играть за Полесье, подготовлюсь и забью красивый гол, который станет голом года в Украине. Возможно, это будет гол в ворота киевского Динамо, за которое я болею с детства. Полесье дало мне возможность исполнить детскую мечту, заключив со мной контракт. С владельцем Геннадием Буткевичем общаюсь много лет. Он мой близкий друг, который мне помогает. С таким человеком хорошо общаться и учиться у него,

– рассказал Усик.

Напомним, что украинец имеет идеальную статистику в профессиональной карьере боксера. Александр выиграл все свои 22 поединка, из которых 14 – нокаутом.

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В 2024 году Усик дважды победил Тайсона Фьюри. Первый выигрыш позволил ему стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, первым после Леннокса Льюиса в 1999-м.