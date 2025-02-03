Останнім часом Олександр Усик все частіше згадується у контексті футболу. Два роки тому боксер підписав контракт із Поліссям та навіть грав за "вовків" на тренувальному зборі.

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Хоче забити Динамо

У низці інтерв'ю спортсмен зазначав, що після завершення боксерської кар'єри планує реалізувати себе у футболі. Сам Олександр детальніше розповів про свої плани у цьому виді спорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Я не хочу ставати футболістом. У цій історії все правда, але і 99% шоу. Але коли гратиму за Полісся, підготуюся та забʼю красивий гол, який стане голом року в Україні. Можливо, це буде гол у ворота київського Динамо, за яке я вболіваю з дитинства. Полісся дало мені змогу виконати дитячу мрію, уклавши зі мною контракт. Із власником Геннадієм Буткевичем спілкуюся багато років. Він мій близький друг, який мені допомагає. З такою людиною добре спілкуватися та вчитися у неї,

– розповів Усик.

Нагадаємо, що українець має ідеальну статистику у професійній кар'єрі боксера. Олександр виграв усі свої 22 поєдинки, з яких 14 – нокаутом.

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У 2024 році Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі. Перший виграш дозволив йому стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, першим після Леннокса Льюїса у 1999-му.