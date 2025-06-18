Побачив і офігів: як український футболіст відреагував на прапор Росії на матчі Лос-Анджелеса

Ганебний інцидент трапився на матчі плей-ін за місце в Клубному чемпіонаті світу між Лос-Анджелесом та Америкою. Один з фанів Гелаксі приніс на трибуни російську ганчірку.

Український захисник Лос-Анджелеса Артем Смоляков прокоментував зашквар на матчі своєї команди. 22-річний футболіст помітив російський аквафреш ще під час поєдинку з Америкою, пише 24 Канал з посиланням на ВЗБІРНА.

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Як відреагував Смоляков на російський прапор

Вчинок фаната розлютив Смолякова. Однак після матчу вболівальник попросив вибачення перед українцем.

"На 60-й хвилині матчу я побачив російський прапор і офігів. Думав навіть підійти після гри й сказати: "Давай сюди прапор, щоб його не було". Проте вирішив не псувати свято команді.

Вже пізніше мені написав цей вболівальник, перепросив та сказав, що більше такого не буде", – розповів Смоляков.

Зазначимо, що у складі Лос-Анджелеса не грають футболісти з російським паспортом. Приємно, що вболівальник визнав свою помилку та більше не буде приносити ганебний прапор на поєдинок своїх улюбленців.

Нагадаємо, що Артем Смоляков приєднався до Лос-Анджелеса в лютому 2025 року. Полісся отримало за свого футболіста 2 мільйони євро. На рахунку українця 1 гол у 9 матчах.

Зазначимо, що наразі Артем у складі молодіжної збірної України на Євро-2025. У двох перших матчах він не виходив на поле.