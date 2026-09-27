Андреа Мальдера дав пресконференцію у Тбілісі. Слова тренера збірної України перед важливим матчем наводить 24 Канал.

Що сказав Мальдера перед поєдинком проти Грузії

За словами італійського фахівця, під час майбутнього протистояння важливо зберегти організовану командну гру. Під час спілкування з журналістами тренер збірної України додав також кілька слів про виступи грузинської команди.

Я думаю, так само, як і в матчі з Угорщиною, буде баланс на полі. Я не бачу якихось фаворитів стосовно гравців. Результат залежатиме від багатьох факторів. В останньому матчі Грузія програла. Можливо, вона не заслуговувала програти, пропустили на останніх хвилинах м’яч,

– заявив Мальдера.

Зауважимо, що Грузинська федерація футболу звільнила головного тренера Віллі Саньоля після першого туру. Його біля керма команди замінив місцевий спеціаліст Рамаз Сванадзе, який був наставником молодіжної збірної U-21.

Що відомо про матч Грузія – Україна

Поєдинок Ліги націй розпочнеться 28 вересня о 19:00 за київським часом. Матч відбудеться у Тбілісі, на стадіоні "Борис Пайчадзе".

До гри другого туру наша команда підходить після перемоги над Угорщиною (1:0) у Будапешті.