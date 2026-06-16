Усик зустрівся з президентом UFC: що про це сказав український чемпіон з боксу
Олександр Усик продовжує ділитись подробицями свого візиту до США. Український боксер зустрівся з впливовими функціонерами зі світу спорту.
Володар поясів IBF, WBA та WBC у надважкій вазі (понад 90,72 кілограма) поділився світлиною з президентом UFC Дейною Вайтом. Про цю подію стало відомо з соцмережі Х нашого земляка.
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Що сказав Усик про Вайта?
Олександр зустрівся очільником WWE Ніком Ханом та керівником UFC і Zuffa Boxing Дейною Вайтом. Спортсмен прокоментував цю подію наступним чином.
Було просто приємно побачитися з Дейною Вайтом і Ніком Ханом – двома людьми, які продовжують формувати майбутнє бойових мистецтв і спортивних розваг. Повага,
– написав Усик.
Зазначимо, що у боксерському промоушені Вайта уже виступає низка відомих українських боксерів. Серед наших земляків у Zuffa Boxing: Олександр Гвоздик, Сергій Богачук, Серій Деревʼянченко та Владислав Сіренко. Зазначимо, що Гвоздик був чемпіоном світу у 2018-2019 рр.
З ким ще зустрівся Усик?
Мова йде про президента США Дональда Трампа. Їх зустріч сталася просто у знаменитому Овальному кабінеті. Що обговорювали спортсмен і політик – поки не відомо.
Відомо, що під час перебування у гостях в очільника американської держави Олександр Усик зробив тому подарунок – рамку, у якій розміщена його підписана рукавичка та низка фото.