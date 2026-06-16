На оприлюднених у соцмережах знімках за участі Усика, Трампа, спецпосланця Кіта Келлога та його доньки Меган Моббс видно, що українець презентував республіканцю дуже символічний подарунок, пише 24 Канал.

Дивіться також "Один удома" і похід в президенти: зустріч Усика і Трампа викликала жарти та розмови

Що Олександр Усик подарував Дональду Трампу?

Тричі абсолютний чемпіон світу з боксу вирішив зробити подарунок, найбільша цінність якого буде у яскравих пам'ятних моментах.

Олександр вручив Трампу рамку, у якій розміщена його підписана рукавичка та низка фото – з чемпіонськими поясами, а також кадри з рингу під час реваншів проти Тайсона Ф'юрі і Даніеля Дюбуа.

Судячи з того, що на світлинах із зустрічі з українцем Трамп постійно усміхається, подарунок припав йому до душі. Ймовірно, ідея була в тому, щоб президент США повісив зображення Усика та його інвентар десь на видному місці в Овальному кабінеті.

Про що говорили Усик і Трамп?

Тема розмови боксера і президента залишається загадкою: обидва не коментували свою зустріч для преси, а Усик обмежився у соцмережах подякою та дописом про те, що спорт об'єднує людей.

Політичні коментатори припускають, що Олександр як помітний амбасадор України на міжнародній арені говорив з Трампом про урегулювання російсько-української війни та обстріли Києва, через які страждає в тому числі родина боксера.

Після зустрічі Усик залишився у Вашингтоні і на наступний день був гостем на турнірі UFC, який на честь дня народження Трампа організували просто на галявині Білого дому.