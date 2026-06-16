На опубликованных в соцсетях снимках с участием Усика, Трампа, спецпосланника Кита Келлога и его дочери Меган Моббс видно, что украинец преподнес республиканцу очень символический подарок, пишет 24 Канал.

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Что Александр Усик подарил Дональду Трампу?

Трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу решил сделать подарок, главная ценность которого будет заключаться в ярких памятных моментах.

Александр вручил Трампу рамку, в которой размещена его подписанная перчатка и ряд фотографий – с чемпионскими поясами, а также кадры с ринга во время реваншей против Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа.

Судя по тому, что на фотографиях со встречи с украинцем Трамп постоянно улыбается, подарок пришелся ему по душе. Вероятно, идея заключалась в том, чтобы президент США повесил изображение Усика и его инвентарь где-нибудь на видном месте в Овальном кабинете.

О чем говорили Усик и Трамп?

Тема разговора боксера и президента остается загадкой: оба не комментировали свою встречу для прессы, а Усик ограничился в соцсетях благодарностью и постом о том, что спорт объединяет людей.

Политические обозреватели предполагают, что Александр, как заметный посол Украины на международной арене, говорил с Трампом об урегулировании российско-украинской войны и обстрелах Киева, от которых страдает, в том числе, семья боксера.

После встречи Усик остался в Вашингтоне и на следующий день был гостем на турнире UFC, который в честь дня рождения Трампа организовали прямо на лужайке Белого дома.