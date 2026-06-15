Пока одни пользователи просто шутили, другие начали выдвигать теории о тайных закулисных проектах. Реакции в соцсетях собрал 24 Канал.

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Как пользователи соцсетей отреагировали на встречу Усика и Трампа?

Часть пользователей отнеслась к событию с максимальной серьезностью. В сети предположили, что украинский боксер планирует в будущем баллотироваться в президенты Украины. Они сразу вспомнили недавнее интервью спортсмена Андрею Беднякову. В нем Усик открыто заявил о своих намерениях побороться за высший государственный пост после завершения спортивной карьеры.

Другая часть аудитории традиционно отреагировала на событие с юмором и теориями заговора.

Пользователи предполагали, что Усик мог приехать лично, чтобы договориться о новых поставках оружия или попытаться повлиять на изменение политической позиции Трампа в отношении Украины. Некоторые в шутку писали, что Александр якобы должен был нанести Трампу несколько своих фирменных ударов прямо в Овальном кабинете.

Украинские пользователи также вспомнили актерское прошлое американского лидера, в частности его эпизодическую роль в культовом фильме "Один дома 2".

Реакция соцсетей на встречу Усика и Трампа / Фото скриншоты из Threads

Что известно о встрече Усика и Трампа?

Украинский боксер во время визита в Вашингтон провел встречу с президентом США в Овальном кабинете. Фотография их рукопожатия, которую опубликовала советник Белого дома по коммуникациям Марго Мартин, быстро стала вирусной. Из-за сосредоточенного взгляда украинца сеть окрестила этот момент "битвой взглядов" (face-off).

Хотя официальные темы переговоров не разглашаются, поездка спортсмена могла быть связана с юбилейным турниром UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома, посвященным 250-летию Декларации независимости США и 80-летию Трампа.

Кроме того, Усик посетил Пентагон, где объявили тревогу. Боксер не растерялся и с юмором прокомментировал эвакуацию в своем инстаграме.