Александр Усик ответил на вопросы о своем будущем вне ринга. В интервью Андрею Беднякову на ютубе украинский чемпион рассказал, что в дальнейшем хочет посвятить себя государственной службе.
Смотрите также Усик обещал выучить английский: промоутер рассказал, почему украинец не стал как Кличко
Усик хочет стать президентом?
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в эфире шоу открыто рассказал о своих планах на будущее. По его словам, он еще планирует несколько лет драться на профессиональном ринге, но уже сейчас думает о жизни после спорта.
На вопрос о возможных политических амбициях Усик ответил, что хочет "поработать на государство" и не рассматривает для себя никакой должности ниже президента. Иронические предложения о возможной должности мэра для него не актуальны.
Что Усик сказал о президентских амбициях: смотреть видео
Что это может означать для политического ландшафта Украины?
Эксперты уже начали оценивать заявление Усика как потенциальный шаг к участию в будущей президентской гонке. Яркая спортивная карьера и большая популярность среди украинцев могут пригодиться ему в политической борьбе.
Впрочем, Усик пока не объявил о конкретных планах относительно участия в выборах или создания собственной политической платформы – его слова пока звучат больше как намерение, чем официальная политическая кампания.
Следующий бой Усика
- 23 мая 2026 года Александр Усик проведет бой против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Поединок состоится в Египте.
- Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен в интервью Sky Sports заявил, что Усик согласился на этот бой из-за больших денег.
- На кону будет стоять титул по версии WBC, который принадлежит Усику.