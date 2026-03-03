Олександр Усик відповів на запитання про своє майбутнє поза рингом. У інтерв’ю Андрію Бєднякову на ютубі український чемпіон розповів, що у подальшому хоче присвятити себе державній службі.

Дивіться також Усик обіцяв вивчити англійську: промоутер розповів, чому українець не став як Клички

Усик хоче стати президентом?

Чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик в ефірі шоу відкрито розповів про свої плани на майбутнє. За його словами, він ще планує кілька років битися на професійному рингу, але вже зараз думає про життя після спорту.

На запитання щодо можливих політичних амбіцій Усик відповів, що хоче "попрацювати на державу" й не розглядає для себе жодної посади нижчої за президента. Іронічні пропозиції про можливу посаду мера для нього не є актуальними.

Що Усик сказав про президентські амбіції: дивитися відео (з 42:14)

Що це може означати для політичного ландшафту України?

Експерти вже почали оцінювати заяву Усика як потенційний крок до участі в майбутніх президентських перегонах. Яскрава спортивна кар'єра та велика популярність серед українців можуть стати йому в пригоді в політичній боротьбі.

Утім, Усик поки не оголосив про конкретні плани щодо участі у виборах або створення власної політичної платформи – його слова наразі звучать більше як намір, ніж офіційна політична кампанія.

Наступний бій Усика