О чем беседовали спортсмен и политик – пока неизвестно. 24 Канал собрал всю имеющуюся на данный момент информацию.

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Что известно о неожиданной встрече Усика и Трампа?

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась в Белом доме, а именно в Овальном кабинете, во время визита боксера в Америку.

Подробности разговора политика и спортсмена пока неизвестны. Впрочем, как и неизвестны в целом причины поездки Усика в Штаты.

Фото украинского чемпиона с американским главой государства опубликовала в Х Марго Мартин, специальная помощница Трампа и советница по коммуникациям. На снимке, судя по всему, Усик и Трамп не только пожимают друг другу руки, но и имитируют боксерский ритуал – битву взглядов.



Дональд Трамп и Александр Усик в Овальном кабинете / Фото MargoMartin47

Добавим, что Александр Усик перед визитом в Белый дом уже успел посетить Пентагон. Из которого, что интересно, пришлось экстренно эвакуироваться по любопытной причине.

Свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Кто станет следующим соперником Александра, точно еще не известно.