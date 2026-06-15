Поки одні користувачі просто жартували, інші почали будувати теорії про таємні залаштункові проєкти. Реакції соцмереж зібрав 24 Канал.

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Як користувачі соцмереж відреагували на зустріч Усика та Трампа?

Частина користувачів поставилася до події з максимальною серйозністю. У мережі припустили, що український боксер планує у майбутньому балотуватися в президенти України. Вони одразу згадали нещодавнє інтерв'ю спортсмена Андрію Бєднякову. У ньому Усик відкрито заявив про свої наміри поборотися за найвищу державну посаду після завершення спортивної кар'єри.

Інша частина аудиторії традиційно відреагувала на подію з гумором і теоріями змови.

Користувачі припускали, що Усик міг приїхати особисто, аби домовитися про нові постачання зброї або спробувати вплинути на зміну політичної позиції Трампа щодо України. Дехто жартома писав, що Олександр нібито мав би завдати Трампу кілька своїх фірмових ударів просто в Овальному кабінеті.

Українські користувачі також згадали акторське минуле американського лідера, зокрема його епізодичну роль у культовій стрічці "Один удома 2".

Реакція соцмереж на зустріч Усика та Трампа / Фото скриншоти з Threads

Що відомо про зустріч Усика та Трампа?

Український боксер під час візиту до Вашингтона провів зустріч із президентом США в Овальному кабінеті. Світлина їхнього рукостискання, яку оприлюднила радниця Білого дому з комунікацій Марго Мартін, швидко стала вірусною. Через зосереджений погляд українця мережа охрестила цей момент "битвою поглядів" (face-off).

Хоча офіційні теми перемовин не розголошуються, поїздка спортсмена могла бути пов'язана з ювілейним турніром UFC Freedom 250 на Південній галявині Білого дому, присвяченого 250-річчю Декларації незалежності США та 80-річчю Трампа.

Крім того, Усик відвідав Пентагон, де оголосили тривогу. Боксер не розгубився і з гумором прокоментував евакуацію у своєму інстаграм.