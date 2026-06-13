Усик заявив, що українці мають право жити так, як вони хочуть, без вказівок інших. А за приклад роботи правової системи і дотримання свобод поставив Сполучені Штати, пише 24 Канал.

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Що сказав Усик про відносини Росії та України?

Тричі абсолютний чемпіон світу нагадав усім кремлівським прихвосням, що перш ніж була Росія, була Україна: "українські князі, царі, їхні діти побудували Москву. Зараз ми бачимо, що діти інколи бувають неслухняними".

Олександр також наголосив західній публіці, що Росія впродовж багатьох років намагається знищити українську мову та українську історію, а зараз і загалом українських людей.

Нам хочуть нав’язати, що ми повинні жити так, ми повинні казати так. Чому ми не можемо жити, як ми хочемо? Це приблизно те саме, якщо я зараз почну бити тут людей. Не розумію, чому Росія така величезна і робить такі зухвалі речі. Мені здається, це просто заздрість,

– поставив Усик діагноз країні-агресору.

Олександр наголосив, що не є політиком, але бажає своїй країні розвитку.

Я допомагаю людям, я там будую бізнес, я хочу жити там, але щоб там не літали ракети, щоб там було право, поліція, суди. Щоб це все працювало, як у США,

– розповів Усик.

Що Усик робить у Вашингтоні?

Напередодні боксер провів зустріч в Овальному кабінеті Білого дому з президентом США Дональдом Трампом. Зміст розмови невідомий, але журналісти стверджують, що вона тривала довше запланованого і пройшла у приємній атмосфері.