Президентка МОК зі слізьми на очах прокоментувала дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді

Президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі розплакалася після ганебної дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх у Мілані.

Але, на її думку, бажання нашого спортсмена вдягнути "шолом пам'яті" є "недоречним для змагань". Таку заяву вона зробила у коментарі журналістам, повідомляє агентство Reuters.

Як МОК пояснює дискваліфікацію Гераскевича?

Президентка МОК Кірсті Ковентрі зі сльозами на очах після дискваліфікації українського спортсмена заявила, що його бажання нагадати про загиблих через дії Росії є потужним посланням, але "недоречним" для таких змагань.

За її словами, перед стартом заїздів вранці 12 лютого вона спеціально зустрілася з Гераскевичем, щоб переконати його відмовитися від забороненого елемента екіпіровки із зображенням загиблих українських спортсменів.

Завдання полягало в тому, щоб знайти рішення для ігрового поля. На жаль, нам не вдалося знайти це рішення. Я дуже хотіла побачити його на змаганнях. Це був емоційний ранок. Йдеться буквально про правила та норми, і в цьому випадку... ми повинні бути в змозі підтримувати безпечне середовище для всіх,

– сказала вона.

Зазначимо, що сам скелетоніст вважає, що не порушив жодних правил і мав повне право виступати у "шоломі пам'яті" на рівні з іншими спортсменами. Він висловив сумніви щодо слів Ковентрі про солідарність з Україною.

"Ті аргументи, які наводила масіс Ковентрі, що вони підтримують Україну та солідарні з Україною – щодо цього є великі сумніви. Особливо після цього рішення", – сказав Владислав Гераскевич у коментарі Суспільному.

Деталі скандалу на Олімпійських іграх