Скільки призових заробили українські біатлоністи в сезоні-2024/2025

Біатлонний сезон-2024/2025 добіг свого кінця. За його результатами жіноча та чоловіча збірні України посіли восьмі місця в заліку Кубка націй.

Це дозволило "синьо-жовтим" мати квоту в п'ять біатлоністів на особисті гонки Кубка світу-2025/2026. Також уперше за три роки наші спортсмени здобули медаль на такому рівні – "бронза" в чоловічій естафеті в чеському Нове-Мєсто.

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Хто заробив найбільше призових

Окрім спортивного принципу, біатлоністи також змагалися за призові кошти. Загальний фонд сезону склав 9 366 700 євро, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Спорт.

За одну особисту гонку на Кубку світу сумарно спортсменам сплачували 101 500 євро, за класичні та змішані естафети 94 000 євро, а за одиночні – 47 000 євро. На чемпіонаті світу призові були дещо вищими – 144 250 євро, 127 000 євро та 63 500 євро відповідно. Усі суми наведені до оподаткування.

На етапах Кубка світу та чемпіонаті світу враховувалися фініші спортсменів у топ-30 особистих гонок, а також у топ-8 в естафетах. Окремі суми отримували лідери заліків, топ-10 загального заліку Кубка світу та топ-10 Кубка націй.

У підсумку, в сезоні-2024/2025 збірна України з біатлону заробила призовими 233 900 євро. Це майже рівно вдвічі більше, ніж у минулій кампанії – 114 600 євро.

Найбільше призових серед "синьо-жовтих" здобули лідери чоловічої та жіночої команд – Дмитро Підручний і Юлія Джима. Сумарно вони заробили майже 100 тисяч євро.

Призові українських біатлоністів у сезоні Кубка світу-2024/2025

Дмитро Підручний – 50 600 євро Віталій Мандзин – 33 650 Антон Дудченко – 23 950 Артем Тищенко – 4000 Тарас Лесюк – 3500 Богдан Цимбал – 1000

Скільки заробили українки на Кубку світу-2024/2025