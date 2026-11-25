Днями стало відомо, що "Дніпро-Арена" змінить власника. Відомо, для чого стадіон, навчально тренувальна база та крите поле переможцям тендера.

Одним з інвесторів став голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков. Наміри щодо фінансової операції він прокоментував для сайту Tribuna.com

Хто і чому вирішив придбати "Дніпро-Арену"

Відомо, що переможцем тендеру стало товариство з обмеженою відповідальністю "Ріал Естейт 7", яке запропонувало за лот 56,21 мільйона гривень. Окрім Олексія Маркова його частками володіють Владислав Штіпельман, Дмитро Харченко та Руслан Шостак.

Саме Марков розповів, яка доля очікує на спортивні об’єкти.

На арені мають проходити матчі, а база забезпечуватиме щоденну підготовку, проживання та відновлення футболістів. Розділяти ці об’єкти або змінювати призначення житлової частини ми не плануємо. Також розглядаємо можливості розвитку дитячо-юнацького футболу,

– зазначив голова Асоціації футболу Дніпропетровської області.

Також він додав, що стадіон може бути залучений до проведення матчів УПЛ, але лише тоді, коли дозволить безпекова ситуація.

Що відбувається з футболом у Дніпрі

Наразі професійного футболу на "Дніпро-Арені" не було вже понад 2.5 роки. Минулий поєдинок відбувся там 19 травня 2024 року, коли в УПЛ Дніпро-1 зіграв унічию з Шахтарем (1:1).

Торік стало відомо, у якому стані перебуває легендарний стадіон "Метеор".