Легенда боксу спрогнозував, скільки разів програє Усик до завершення кар'єри

Олександр Усик протягом професійної кар'єри провів 23 поєдинки, у яких здобув усі перемоги. Він анонсував, що ще двічі вийде на ринг, після чого повісить рукавички на цвях.

Першим його суперником уже 19 липня стане володар пояса IBF Даніель Дюбуа. Легендарний Дюк Маккензі висловився про боксерську спадщину Олександра Усика, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Чи вірить Маккензі в поразку Усика?

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях заявив, що українець є найкращим бійцем епохи в хевівейті. Він прогнозує, що Усик здолає "Динаміта" та піде на спортивну пенсію у статусі непереможного боксера.

"Немає зараз такого бійця, який переможе Олександра Усика. Тайсон Ф'юрі хоче третього бою? Так він і його програє.

Думаю, що така доля чекає й на Даніеля Дюбуа. Я дійсно вважаю, що українському боксеру вдасться завершити кар'єру з нулем у графі поразок", – сказав Маккензі.

Довідка. Бій Усик – Дюбуа відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі". В Україні він буде доступний для перегляду на медіасервісі Megogo.

Нагадаємо, що напередодні український боксер уперше прокоментував припинення співпраці зі своїм промоутером Олександром Красюком.