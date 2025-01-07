"Не залишилося більшого поєдинку": промоутер анонсував дату нового бою Джошуа

Едді Хірн висловився щодо майбутніх поєдинків Ентоні Джошуа. Промоутер назвав лише два варіанти продовження кар'єри британського супертяжа.

Хірн анонсував повернення Ей-Джея у ринг. Промоутер також назвав приблизну дату боїв британського боксера, повідомляє 24 канал з посиланням на Boxing Scene.

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Коли Джошуа повернеться на ринг

Едді Хірн зазначив, що новий поєдинок Ентоні Джошуа відбудеться у 2025 році. Скоріше за все, Ей-Джей повернеться на ринг у травні або червні.

Британський промоутер повідомив, з ким колишній чемпіон світу зустрінеться у запеклому поєдинку. Обидва боксери також представляють Велику Британію.

Я вважаю, що для Ентоні є лише два бої: або реванш з Дюбуа, або бій з Ф'юрі. А у плані фінансовому, то не залишилося більшого поєдинку, ніж Джошуа – Ф'юрі,

– сказав Хірн.

Промоутер також наголосив на тому, що Даніель Дюбуа для реваншу з Ентоні Джошуа повинен перемогти Джозефа Паркера. Поєдинок "Динаміта" проти австралійського боксером відбудеться 2 лютого.