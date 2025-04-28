З'явився промо ролик реваншу Усик – Дюбуа

Організатори призначили дату реваншу Усик – Дюбуа на 19 липня. До початку бою вже з'явився трейлер.

Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".

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Промо до реваншу

Команди боксерів опублікували трейлер до другого протистояння Олександра Усика і Даніеля Дюбуа, пише 24 канал з посиланням на Queensberry Promotions.

На кону все на "Вемблі". Даніель Дюбуа прагне стати першим британським абсолютним чемпіоном у надважкій вазі цього століття у грандіозному реванші з Олександром Усиком,

– написали у промоутерській агенції.

Трейлер реваншу Усик – Дюбуа

Відзначимо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді.