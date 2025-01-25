Пропонували квартиру, – Верняєв про пропозиції щодо зміни громадянства

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв розповів, як йому надходили пропозиції про зміну громадянства. Зокрема гімнаст зізнався, що сусідня країна пропонувала йому пристойні умови.

Нещодавно гімнаст Ілля Ковтун подав документи на зміну спортивного громадянства. Його колега, Олег Верняєв, розповів, чи отримував він такі пропозиції, пише 24 канал з посиланням на NV.ua.

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Чи пропонували Верняєву зміну громадянства

Гімнаст зізнався, що наші сусіди пропонували досить пристойні умови. Якщо все підсумувати, то йшлося про зарплату десять тисяч доларів на місяць.

Пропонували квартиру, працевлаштування батькам, будь-який університет на вибір. Ця зарплата, яку там пропонували, більша, ніж у нас. Разів в десять, і це лише стартові умови,

– розповів Олег Верняєв.

Він також сказав, що єдиним варіант, який можна було б розглянути серед запропонованих, – це Німеччина. Європейська країна з нормальними умовами.

Відзначимо, що Олег Верняєв є олімпійським чемпіоном і срібним призером Олімпійських ігор-2016.