Недавно гимнаст Илья Ковтун подал документы на смену спортивного гражданства. Его коллега, Олег Верняев, рассказал, получал ли он такие предложения, пишет 24 канал со ссылкой на NV.ua.

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Предлагали ли Верняеву смену гражданства

Гимнаст признался, что наши соседи предлагали довольно приличные условия. Если все подытожить, то речь шла о зарплате десять тысяч долларов в месяц.

Предлагали квартиру, трудоустройство родителям, любой университет на выбор. Эта зарплата, которую там предлагали, больше, чем у нас. Раз в десять, и это только стартовые условия,

– рассказал Олег Верняев.

Он также сказал, что единственным вариант, который можно было бы рассмотреть среди предложенных, – это Германия. Европейская страна с нормальными условиями.

Отметим, что Олег Верняев является олимпийским чемпионом и серебряным призером Олимпийских игр-2016.