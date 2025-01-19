Недавно стало известно, что гимнаст Илья Ковтун принял решение сменить спортивное гражданство и представлять Хорватию. У фехтовальщицы Ольги Харлан спросили, получала ли она подобные предложения, пишет 24 канал со ссылкой на "Трибуну".

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Предлагали ли Харлан сменить гражданство

Спортсменка рассказала, что поступало предложение из России и сейчас она радуется, что на тот момент ее отвело от этого.

За карьеру, так, конечно. Это было давно, и все поняли, что нет смысла просто. Из России было предложение. Это было после 12-го года. Да и слава богу, что отвело,

– рассказала Ольга Харлан.

Справка. На Олимпиаде-2024 фехтовальщица завоевала индивидуальную "бронзу" и командную золотую медаль.

Отметим, что Ольга Харлан активно поддерживает Украину, в частности показывает миру последствия полномасштабного вторжения России. Также фехтовальщица на одном из турниров отказалась пожать руку россиянке.