Провокація з "Волинською трагедію" на грі Шахтаря: скандал отримав продовження у мережі

Польські фани перетворили матч Ліги конференцій Шахтар – Легія на політичну провокацію. На поєдинку були помічені антиукраїнські банери.

Політична провокація фанів Легії на матчі донецького Шахтаря викликали жваві дискусії у мережі на складні історичні теми. Про це повідомляє 24 Канал.

До теми Кричали про Бандеру й "зробили" Львів польським: фани Легії влаштували провокацію на грі Шахтаря

Як поляки прокоментували інцидент на матчі Шахтаря?

Польські історики у своїх працях однобоко розглядають події "Волинської трагедії", часто оперуючи непідтвердженими фактами. Під їхнім впливом у Польщі сформувалося негативне ставлення до українського визвольного руху, що боровся за незалежність.

Зокрема, у коментарях польських користувачів під дописом коментатора Віталія Волочая часто згадується Степан Бандера, якого звинувачують в організації подій на Волині. Вони вперто не помічають той факт, що з 1941 по 1944 рік голова ОУН перебував у німецькій в'язниці.

"Смішно, що ви прославляєте Бандеру, коли він зробив з нами те, що Путін робить з вами зараз".

"Вони співають, бо історія така, яка вона є. Дозвольте мені лише нагадати вам, що УПА, очолювана Бандерою, вбила приблизно 100 000 поляків на Волині в 1943 році. Чому ми, поляки, плекаємо таку ненависть і продовжуємо її згадувати? Тому що метод вбивства УПА був жорстоким і незрозумілим. Менш ніж 100 років минуло з тих подій, і той факт, що один сусід убив іншого сусіда, прибивши йому язика до столу та повісивши його дітей на дереві, просто непростимий".

"Якщо ви вважаєте вбивство беззбройних людей, дітей і жінок героїзмом, то у нас проблема. У мене це називається воєнним злочином".

Зазначимо, що окремим польським дописувачем вистачило здорового глузду, щоб адекватно відреагувати на провокацію.

"Полякам соромно за це бидло. Ми перепрошуємо".

Як поляки коментували провокацію на матчі Шахтаря

Зазначимо, польські фани розгорнули на матчі української команди банер з написом "Пам'ятаємо Волинь", а також напис "Львів" у кольорах польського прапора.

Нагадаємо, що у матчі 2-го туру Ліги конференцій Шахтар несподівано програв Легії з рахунком 1:2, пропустивши вирішальний гол на останніх секундах.

Чому українські клуби виступають у Польщі?