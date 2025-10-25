Провокація з "Волинською трагедію" на грі Шахтаря: скандал отримав продовження у мережі
- Польські фани влаштували політичну провокацію на матчі Шахтар – Легія, використовуючи антиукраїнські банери, що викликало жваві дискусії у мережі.
- Українські клуби змушені грати матчі у Польщі через військову агресію Росії, зокрема Шахтар проводить свої поєдинки у Кракові.
Польські фани перетворили матч Ліги конференцій Шахтар – Легія на політичну провокацію. На поєдинку були помічені антиукраїнські банери.
Політична провокація фанів Легії на матчі донецького Шахтаря викликали жваві дискусії у мережі на складні історичні теми. Про це повідомляє 24 Канал.
До теми Кричали про Бандеру й "зробили" Львів польським: фани Легії влаштували провокацію на грі Шахтаря
Як поляки прокоментували інцидент на матчі Шахтаря?
Польські історики у своїх працях однобоко розглядають події "Волинської трагедії", часто оперуючи непідтвердженими фактами. Під їхнім впливом у Польщі сформувалося негативне ставлення до українського визвольного руху, що боровся за незалежність.
Зокрема, у коментарях польських користувачів під дописом коментатора Віталія Волочая часто згадується Степан Бандера, якого звинувачують в організації подій на Волині. Вони вперто не помічають той факт, що з 1941 по 1944 рік голова ОУН перебував у німецькій в'язниці.
- "Смішно, що ви прославляєте Бандеру, коли він зробив з нами те, що Путін робить з вами зараз".
- "Вони співають, бо історія така, яка вона є. Дозвольте мені лише нагадати вам, що УПА, очолювана Бандерою, вбила приблизно 100 000 поляків на Волині в 1943 році. Чому ми, поляки, плекаємо таку ненависть і продовжуємо її згадувати? Тому що метод вбивства УПА був жорстоким і незрозумілим. Менш ніж 100 років минуло з тих подій, і той факт, що один сусід убив іншого сусіда, прибивши йому язика до столу та повісивши його дітей на дереві, просто непростимий".
- "Якщо ви вважаєте вбивство беззбройних людей, дітей і жінок героїзмом, то у нас проблема. У мене це називається воєнним злочином".
Зазначимо, що окремим польським дописувачем вистачило здорового глузду, щоб адекватно відреагувати на провокацію.
- "Полякам соромно за це бидло. Ми перепрошуємо".
Як поляки коментували провокацію на матчі Шахтаря
Зазначимо, польські фани розгорнули на матчі української команди банер з написом "Пам'ятаємо Волинь", а також напис "Львів" у кольорах польського прапора.
Нагадаємо, що у матчі 2-го туру Ліги конференцій Шахтар несподівано програв Легії з рахунком 1:2, пропустивши вирішальний гол на останніх секундах.
Чому українські клуби виступають у Польщі?
- Через військову агресію Росії представники України у єврокубках змушені проводити домашні матчі в інших країнах. Зокрема Шахтар грає свої поєдинки у Кракові, а Динамо у Любліні.
- Крім того, збірна України номінально домашні матчі теж проводить у Польщі. Так, за даними УАФ, вирішальний поєдинок відбору на ЧС-2026 проти Ісландії "синьо-жовті" зіграють у Варшаві на стадіоні "Легія".
- Нагадаємо, що у 2012 році Україна та Польща спільно проводили Євро-2012. Тоді жодних політичних провокацій не було помічено.