Провокация с "Волынской трагедией" на игре Шахтера: скандал получил продолжение в сети

Польские фаны превратили матч Лиги конференций Шахтер –Легия в политическую провокацию. На поединке были замечены антиукраинские баннеры.

Политическая провокация фанов Легии на матче донецкого Шахтера вызвали оживленные дискуссии в сети на сложные исторические темы. Об этом сообщает 24 Канал.

К теме Кричали о Бандере и "сделали" Львов польским: фаны Легии устроили провокацию на игре Шахтера

Как поляки прокомментировали инцидент на матче Шахтера?

Польские историки в своих трудах однобоко рассматривают события "Волынской трагедии", часто оперируя неподтвержденными фактами. Под их влиянием в Польше сформировалось негативное отношение к украинскому освободительному движению, которое боролось за независимость.

В частности, в комментариях польских пользователей под сообщением комментатора Виталия Волочая часто упоминается Степан Бандера, которого обвиняют в организации событий на Волыни. Они упорно не замечают тот факт, что с 1941 по 1944 год председатель ОУН находился в немецкой тюрьме.

"Смешно, что вы прославляете Бандеру, когда он сделал с нами то, что Путин делает с вами сейчас".

"Они поют, потому что история такая, какая она есть. Позвольте мне лишь напомнить вам, что УПА, возглавляемая Бандерой, убила примерно 100 000 поляков на Волыни в 1943 году. Почему мы, поляки, лелеем такую ненависть и продолжаем ее вспоминать? Потому что метод убийства УПА был жестоким и непонятным. Менее 100 лет прошло с тех событий, и тот факт, что один сосед убил другого соседа, прибив ему язык к столу и повесив его детей на дереве, просто непростителен".

"Если вы считаете убийство безоружных людей, детей и женщин героизмом, то у нас проблема. У меня это называется военным преступлением".

Отметим, что отдельным польским подписчикам хватило здравого смысла, чтобы адекватно отреагировать на провокацию.

"Полякам стыдно за это быдло. Мы приносим извинения".

Как поляки комментировали провокацию на матче Шахтера

Отметим, польские фаны развернули на матче украинской команды баннер с надписью "Помним Волынь", а также надпись "Львов" в цветах польского флага.

Напомним, что в матче 2-го тура Лиги конференций Шахтер неожиданно проиграл Легии со счетом 1:2, пропустив решающий гол на последних секундах.

Почему украинские клубы выступают в Польше?