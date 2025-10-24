Провокації польських фанів на грі Шахтаря: як відреагували в посольстві України

Напередодні, 23 жовтня, відбувся футбольний поєдинок між варшавською Легією та донецьким Шахтарем у межах Ліги конференцій. Цей матч перетворився на арену політичних скандалів через провокації з боку польських ультрас.

Така поведінка може затьмарити спроби України та Польщі налаштувати відносини на тлі проблемних історичних питань. Відповідну заяву в соцмережах зробив посол України в Польщі Василь Боднар, передає 24 Канал.

Актуально "Не служать, бо обмежено придатні": фанати розносять Динамо та Шахтар за поразки в єврокубках

Як у посольстві висловилися про польських футбольних фанів?

Ультрас Легії прийшли на гру з антиукраїнськими банерами, зокрема підготували плакат "Волинь, пам'ятаємо", що відсилає до Волинської трагедії 1943 – 1944 років.

Служба безпеки Шахтаря заборонила банер, через що фанати бойкотували початок матчу, залишившись біля входу на стадіон. У перерві їх пропустили, але банер швидко зняли працівники арени.

Крім того, польські футбольні вболівальники скандували образливі кричалки на кшталт "Їб*ти Бандеру" та "Шахтар ку*ва", а також вивісили прапор з написом "Львів" у кольорах польського стяга, натякаючи на історичні претензії.

Посольство України в Польщі, очолюване послом Василем Боднаром, відреагувало на інцидент, наголосивши на неприпустимості використання спорту для розпалювання ворожнечі.

Поважаючи право польських вболівальників на висловлення думки, важко зрозуміти мотиви такої провокації. Чи це спроба затьмарити щиру допомогу Польщі українцям, які шукають прихистку від війни, перебити подяку від українських спортсменів негативом чи відволікти увагу від реальної загрози з боку Росії – для України та Польщі?,

– прокоментував Боднар.

Посол підкреслив, що такі дії не мають відношення до спортивної події чи підтримки команд, і закликав не дозволяти поодиноким інцидентам затьмарювати міцні міждержавні зв'язки.

Незважаючи ні на що, не перестану дякувати Польщі за підтримку українських спортсменів та українського спорту від початку повномасштабної російської агресії,

– додав він.

Матч завершився поразкою українців 1:2, але скандал навколо трибун затьмарив спортивний результат.

Як війна позначилася на українському спорті?