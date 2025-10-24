Провокации польских фанов на игре Шахтера: как отреагировали в посольстве Украины

Накануне, 23 октября, состоялся футбольный поединок между варшавской Легией и донецким Шахтером в рамках Лиги конференций. Этот матч превратился в арену политических скандалов из-за провокаций со стороны польских ультрас.

Такое поведение может омрачить попытки Украины и Польши настроить отношения на фоне проблемных исторических вопросов. Соответствующее заявление в соцсетях сделал посол Украины в Польше Василий Боднар, передает 24 Канал.

Актуально "Не служат, потому что ограниченно пригодны": фанаты разносят Динамо и Шахтер за поражения в еврокубках

Как в посольстве высказались о польских футбольных фанатах?

Ультрас Легии пришли на игру с антиукраинскими баннерами, В частности подготовили плакат "Волынь, помним", что отсылает к Волынской трагедии 1943 – 1944 годов.

Служба безопасности Шахтера запретила баннер, из-за чего фанаты бойкотировали начало матча, оставшись у входа на стадион. В перерыве их пропустили, но баннер быстро сняли работники арены.

Кроме того, польские футбольные болельщики скандировали оскорбительные кричалки вроде "Еб*ти Бандеру" и "Шахтер ку*ва", а также вывесили флаг с надписью "Львов" в цветах польского флага, намекая на исторические претензии.

Посольство Украины в Польше, возглавляемое послом Василием Боднаром, отреагировало на инцидент, отметив недопустимость использования спорта для разжигания вражды.

Уважая право польских болельщиков на выражение мнения, трудно понять мотивы такой провокации. Или это попытка затмить искреннюю помощь Польши украинцам, которые ищут убежища от войны, перебить благодарность от украинских спортсменов негативом или отвлечь внимание от реальной угрозы со стороны России – для Украины и Польши?,

– прокомментировал Боднар.

Посол подчеркнул, что такие действия не имеют отношения к спортивному событию или поддержке команд, и призвал не позволять единичным инцидентам омрачать прочные межгосударственные связи.

Несмотря ни на что, не перестану благодарить Польшу за поддержку украинских спортсменов и украинского спорта от начала полномасштабной российской агрессии,

– добавил он.

Матч завершился поражением украинцев 1:2, но скандал вокруг трибун затмил спортивный результат.

Как война сказалась на украинском спорте?