ПСЖ – Арсенал: чи можна подивитися матч безкоштовно

Фінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2025/2026 відбудеться 30 травня у Будапешті. У вирішальній грі турніру зійдуться чинний володар трофею ПСЖ та Арсенал.

Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом. 24 Канал розповість, чи можна буде переглянути його безкоштовно.

Чи можна подивитися матч ПСЖ – Арсенал безкоштовно?

Офіційно та легально безкоштовної трансляції матчу в Україні немає: ексклюзивні права на показ фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/2026 належать сервісу MEGOGO. Прямий ефір буде доступний лише для передплатників "Спорт", "Максимальна", "Оптимальна" та у складі всіх "MEGOPACK" на каналі "MEGOGO Футбол 1", а також у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Хто коментуватиме матч ПСЖ – Арсенал?

Коментувати поєдинок будуть Олександр Новак та Вадим Скічко. О 17:45 стартує аналітична студія MEGOGO, де до ведучого Володимира Кобелькова приєднаються ексгравці збірної України, нині тренери, Олександр Головко та Сергій Нагорняк.

Окрім того, буде доступна альтернативна аудіодоріжка з гостями-коментаторами, присвячена благодійному збору на Шахедоріз для Сил оборони України. В студії вперше візьмуть участь радник міністра оборони України та засновник фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко, а також відомий спортивний журналіст і автор проєкту "Бомбардир" Роман Бебех. Старт альтернативної трансляції о 18:30.