У неділю, 15 червня, у США стартує клубний чемпіонат світу. В перший же ігровий день в Пасадені зустрінуться два європейських гранди – ПСЖ та Атлетіко, повідомляє 24 Канал.

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Де дивитися матч ПСЖ – Атлетіко

В Україні пряма трансляція цього поєдинку буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Спорт", "Максимальна" та Megogopack XL.

Також матч ПСЖ – Атлетіко буде у вільному доступі. Його транслюватимуть на місцевих телеканалах Суспільного.

Зазначимо, що це буде лише четверте очне протистояння між європейськими грандами. Наразі вони мають повний паритет (по одній перемозі та нічия), баланс голів також рівний – 5:5.

Довідка. Стартовий свисток поєдинку ПСЖ – Атлетіко пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що всього у клубному чемпіонаті світу візьме участь 32 команди. У чотирьох з них грають футболісти з України.