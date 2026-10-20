Феєрія Барселони завершена: ПСЖ у фантастичному матчі обіграв команду Фліка

До матчу з чинними тріумфаторами Ліги чемпіонів Барселона Гансі Фліка підходила у неймовірній формі, вигравши усі без винятку матчі сезону. Але саме у Парижі цій серії настав кінець.

Ілля Забарний очікувано опинився на лаві запасних. За його відсутності зі стартових хвилин господарі поля досить грамотно грали в обороні, а попереду виглядали гостріше, пише 24 Канал.

ПСЖ – Барселона 4:2

Голи: Дуе, 38, Ернандес, 72, Вітінья, 81, Руїс, 86 – Еспарт, 55, Ямаль, 79

Вже у першому таймі команди зазнали по одній вимушеній втраті: через травму не змогли продовжити гру Усман Дембеле та Дані Ольмо. Замість француза у складі ПСЖ вийшов Ферран Торрес, для якого це була особлива мить – як-не-як, колишня команда в суперниках.

Свій момент Ферран мав, але не зміг переграти Жоана Гарсію. А ще на старті матчу Кварацхелія бив з-за меж штрафного майданчика і влучив у стійку.

Майже непомітним був Ламін Ямаль. Зірка Барси загубився на полі, натомість багато працювали попереду Педрі і Рафінья – от тільки без відчутних результатів.

Господарі "Парк-де-Пренс" вийшли вперед на 38-ій хвилині. Удар поміж захисників вдався Дезіре Дуе.

ПСЖ – Барселона 1:0, гол Дезіре Дуе – дивіться відео від MEGOGO:

Вже в наступній атаці з'явилася надія побачити на полі Забарного: Пачо ціною болісного удару нівелював загрозу у власному штрафному. Українець розминався, але до заміни справа не дійшла.

По перерві Барса доволі швидко відігралася. Дебютний гол в Лізі чемпіонів забив 19-річний вундеркінд, фланговий захисник Чаві Еспарт – фантастика для хлопця, який потрапив до стартового складу хіба через кадрові проблеми клубу.

ПСЖ – Барселона 1:1, гол Чаві Еспарта – дивіться відео від MEGOGO:

А вже за кілька хвилин приємна подія сталася для українських вболівальників, адже в гру вступив Ілля Забарний: наш збірник замінив капітана Маркіньйоса.

Парижан знову вивів уперед інший захисник: Люка Ернандес блискуче зіграв головою на стандарті, скориставшись тим, що поряд опинився зовсім не спеціаліст із гри в обороні Гордон. 2:1 на 72-ій хвилині.

ПСЖ – Барселона 2:1, гол Ернандеса – дивіться відео від MEGOGO:

А потім почалася справжня заруба. Ламін Ямаль нарешті згадав, що він зараз найкращий футболіст планети і відновив паритет вдруге. За мить Вітінья втретє забезпечив перевагу ПСЖ. 3:2 – божевілля у Парижі.

ПСЖ – Барселона 3:2, гол Вітіньї – дивіться відео від MEGOGO:

Крапку у цьому матчі поставив Фабіан Руїс. Святкування натякало на те, що іспанець чекає на поповнення в родині. 4:2 у підсумку – фантастична перемога ПСЖ.