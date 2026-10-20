Илья Забарный, как и ожидалось, оказался на скамейке запасных. В его отсутствие с первых минут хозяева поля довольно грамотно играли в обороне, а в атаке выглядели острее, пишет 24 Канал.

ПСЖ – Барселона 4:2

Голы: Дуэ, 38, Эрнандес, 72, Витинья, 81, Руис, 86 – Эспарт, 55, Ямаль, 79

Уже в первом тайме команды понесли по одной вынужденной потере: из-за травмы не смогли продолжить игру Усман Дембеле и Дани Ольмо. Вместо француза в составе ПСЖ вышел Ферран Торрес, для которого это был особый момент – как ни крути, бывшая команда в числе соперников.

У Феррана был свой момент, но он не смог переиграть Жоана Гарси. А еще в начале матча Кварацхелия пробивал из-за пределов штрафной и попал в штангу.

Почти незаметным остался Ламин Ямаль. Звезда "Барсы" потерялся на поле, зато много работали впереди Педри и Рафинья – вот только без ощутимых результатов.

Хозяева "Парк-де-Пренс" вышли вперед на 40-й минуте. Удар между защитниками удался Дезире Дуэ.

ПСЖ – Барселона 1:0, гол Дезире Дуэ – смотрите видео от MEGOGO:

Уже в следующей атаке появилась надежда увидеть на поле Забарного: Пачо ценой болезненного удара нейтрализовал угрозу в своей штрафной. Украинец разминался, но до замены дело не дошло.

После перерыва "Барса" довольно быстро отыгралась. Дебютный гол в Лиге чемпионов забил 19-летний вундеркинд, фланговый защитник Чави Эспарт – фантастика для парня, который попал в стартовый состав разве что из-за кадровых проблем клуба.

ПСЖ – Барселона 1:1, гол Хави Эспарта – смотрите видео от MEGOGO:

А уже через несколько минут произошло приятное событие для украинских болельщиков, ведь в игру вступил Илья Забарный: наш игрок сборной заменил капитана Маркиньоса.

Парижан снова вывел вперед другой защитник: Люка Эрнандес блестяще сыграл головой на старте, воспользовавшись тем, что рядом оказался вовсе не специалист по игре в обороне Гордон. 2:1 на 72-й минуте.

ПСЖ – Барселона 2:1, гол Эрнандеса – смотрите видео от MEGOGO:

А потом началась настоящая битва. Ламин Ямаль наконец вспомнил, что он сейчас лучший футболист планеты, и во второй раз восстановил равенство. Через мгновение Витинья в третий раз обеспечил преимущество ПСЖ. 3:2 – безумие в Париже.

Точку в этом матче поставил Фабиан Руис. Празднование намекало на то, что испанец ждет пополнения в семье. 4:2 в итоге – фантастическая победа ПСЖ.