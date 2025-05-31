Віддячили за требл: фанати ПСЖ присвятили банер доньці Енріке, яка померла від раку

У суботу, 31 травня, відбувся наочікуваніший матч сезону 2024/2025. У фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зіграв проти Інтера на "Альянц Арені" у Мюнхені, Німеччина.

У вирішальній грі парижани розгромили міланський клуб з рахунком 5:0. Після матчу фанати підтримали головного тренера Луїса Енріка розгорнувши зворушливий банер, повідомляє 24 канал.

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Зворушливий вчинок

Фанати ПСЖ віддячили тренеру за перший в історії клубу трофей Ліги чемпіонів, а також требл. Під час святкування вболівальники розгорнули банер, на якому було зображено Луїса Енріке та його доньку Ксану.

Рім у тім, що у 2015 році у фіналі Ліги чемпіонів Барселона з рахунком 3:1 обіграла Ювентус. Під час нагородження донька Енріке, який тоді тренував каталонців, вийшла на поле з прапором клубу.

Однак на банері замість прапору Барселони був стяг ПСЖ. Луїс Енріке не стримав сліз.

Фанати ПСЖ вивісили банер з Енріке та його донькою / Фото Ligue 1

Нагадаємо, що у березні 2019 року Ксані діагностували рак кісток – остеосаркома. Однак про хворобу вже стало запізно. Донька Енріке померла 29 серпня 2019 року.