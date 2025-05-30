ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

Французький ПСЖ та італійський Інтер визначать володаря трофея Ліги чемпіонів поточного сезону-2024/2025. За ходом фінального матчу можна стежити онлайн на сайті 24 Каналу.

У суботу, 31 травня, у Мюнхені відбудеться фінал Ліги чемпіонів сезону 2024-2025. У битві за головний трофей сезону зійдуться ПСЖ та Інтер, повідомляє 24 Канал.

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Битва за трофей

Обидві команди дещо несподівано опинились у вирішальному матчі турніру. ПСЖ стартував лише з чотирьох очок у 5-ти матчах, тож був на межі непроходу в наступну стадію.

Втім в останніх турах етапу ліги парижани здолали Манчестер Сіті та Штутгарт і застрибнули на 15 місце. А ось у плей-оф підопічні Луїса Енріке увімкнулись на повну. Французи поспіль пройшли Брест, Ліверпуль, Астон Віллу та Арсенал.

Завадити "синім" здобути дебютний трофей може Інтер, який вже тричі підіймав Кубок чемпіонів над головою. "Неррадзурі" відзначились надійним захистом в групі, пропустивши лише один гол у 8-ми зустрічах та посівши 4 місце.

У плей-оф італійці навпаки почали грати веселіше, але це не завадило їм пройти Феєнорд, Баварію та Барселону. Причому у чверть- та півфіналі Інтер вважався аутсайдером пари.

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Де дивитися

Матч ПСЖ – Інтер онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 31 травня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на "Альянц Арені".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі ПСЖ – Інтер. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.

ПСЖ – ІНТЕР