У суботу, 31 травня, у Мюнхені відбудеться фінал Ліги чемпіонів сезону 2024-2025. У битві за головний євротрофей зійдуться ПСЖ та Інтер, повідомляє 24 Канал. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

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Франція проти Італії

Паризький клуб не надто вдало розпочав основний етап, здобувши лише чотири бали у п'яти матчах. Команда Луїса Енріке була на межі непроходу до плей-оф, але у вирішальний зібрались та обіграли Манчестер Сіті та Штутгарт.

А вже у матчах на виліт ПСЖ повноцінно набрав оберти. Матчі із Брестом стали легкою прогулянкою для парижан, а після цього підопічні Енріке стали катом для клубів з АПЛ. Від "синіх" вилетіли Ліверпуль, Астон Вілла та Арсенал.

Тепер же на французів чекає непоступливий Інтер. Міланці сильно провели етап ліги, пропустивши лише один гол. Фініш на четвертому місці дозволив клубу з Серії А напряму потрапити в 1/8 фіналу.

А вже у плей-оф Інтер перестав бути надійним у захисті та влаштовував гольові феєрії з Феєнордом, Баварією та Барселоною. У всіх трьох випадках підопічні Індзагі виходили переможцями. Для Інтера фінал ЛЧ – остання можливість завершити сезон з трофеєм.

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В чемпіонаті команда пропустила вперед Наполі, а у Кубку та Суперкубку Італії програла Мілану. А ось ПСЖ може оформити требл, на внутрішній арені команді Енріке підкорились всі титули.

Прогноз Favbet

Зрештою саме парижани вважаються фаворитами фіналу. Успіх ПСЖ оцінюється у 1,63, тоді як Інтера – у 2,32. Що ж стосується основного часу, то котирування Favbet наступні:

перемога ПСЖ – 2,22

нічия – 3,35

перемога Інтера – 3,40

Ймовірність серії пенальті становить 5,50. При цьому експерти сумніваються, що матч вийде результативним. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,99, тоді як на ТМ2,5 – 1,87. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні гравці:

Усман Дембеле (ПСЖ) – 2,50

Лаутаро Мартінес (Інтер) – 2,75

Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) – 2,75

Гонсалу Рамуш (ПСЖ) – 2,75

Маркус Тюрам (Інтер) – 3,00

Бредлі Барколя (ПСЖ) – 3,00

Марко Арнаутович (Інтер) – 3,50

Лі Кан Ін (ПСЖ) – 4,00

Дезіре Дуе (ПСЖ) – 4,00

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Відзначимо, що для ПСЖ тріумф у фіналі ЛЧ може стати дебютним в історії. Раніше команда лише раз виходила у вирішальний матч, програвши його Баварії у 2020-му.

Інтер же є триразовим володарем Кубка чемпіонів. "Неррадзурі" тріумфували у 1964, 1965 та 2010 роках. Ще тричі італійці програвали фінал Ліги чемпіонів. Востаннє це було два роки тому проти Манчестер Сіті (0:1).