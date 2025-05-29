В субботу, 31 мая, в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов сезона 2024-2025. В битве за главный евротрофей сойдутся ПСЖ и Интер, сообщает 24 Канал. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Франция против Италии

Парижский клуб не слишком удачно начал основной этап, получив лишь четыре балла в пяти матчах. Команда Луиса Энрике была на грани непрохода в плей-офф, но в решающий собрались и обыграли Манчестер Сити и Штутгарт.

А уже в матчах на вылет ПСЖ полноценно набрал обороты. Матчи с Брестом стали легкой прогулкой для парижан, а после этого подопечные Энрике стали палачом для клубов из АПЛ. От "синих" вылетели Ливерпуль,, Астон Вилла и Арсенал.

Теперь же французов ждет неуступчивый Интер. Миланцы сильно провели этап лиги, пропустив лишь один гол. Финиш на четвертом месте позволил клубу из Серии А напрямую попасть в 1/8 финала.

А уже в плей-офф Интер перестал быть надежным в защите и устраивал голевые феерии с Фейеноордом, Баварией и Барселоной. Во всех трех случаях подопечные Индзаги выходили победителями. Для Интера финал ЛЧ – последняя возможность завершить сезон с трофеем.

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В чемпионате команда пропустила вперед Наполи, а в Кубке и Суперкубке Италии проиграла Милану. А вот ПСЖ может оформить требл, на внутренней арене команде Энрике покорились все титулы.

Прогноз Favbet

В конце концов именно парижане считаются фаворитами финала. Успех ПСЖ оценивается в 1,63, тогда как Интера – в 2,32. Что же касается основного времени, то котировки Favbet следующие:

победа ПСЖ – 2,22

ничья – 3,35

победа Интера – 3,40

Вероятность серии пенальти составляет 5,50. При этом эксперты сомневаются, что матч получится результативным. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,99, тогда как на ТМ2,5 – 1,87. Главными фаворитами на забитый мяч являются следующие игроки:

Усман Дембеле (ПСЖ) – 2,50

Лаутаро Мартинес (Интер) – 2,75

Хвича Кварацхелия (ПСЖ) – 2,75

Гонсалу Рамуш (ПСЖ) – 2,75

Маркус Тюрам (Интер) – 3,00

Брэдли Барколя (ПСЖ) – 3,00

Марко Арнаутович (Интер) – 3,50

Ли Кан Ин (ПСЖ) – 4,00

Дезире Дуэ (ПСЖ) – 4,00

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Отметим, что для ПСЖ триумф в финале ЛЧ может стать дебютным в истории. Ранее команда лишь раз выходила в решающий матч, проиграв его Баварии в 2020-м.

Интер же является трехкратным обладателем Кубка чемпионов. "Неррадзури" триумфовали в 1964, 1965 и 2010 годах. Еще трижды итальянцы проигрывали финал Лиги чемпионов. Последний раз это было два года назад против Манчестер Сити (0:1).