Видав суперматч проти ПСЖ: воротар Ліверпуля повторив рекорд Андрія Луніна в Лізі чемпіонів

Аліссон Бекер став головною зіркою матчу Ліверпуля проти ПСЖ. Бразилець здійснив дев'ять сейвів та залишив свої ворота "на замку".

В Лізі чемпіонів 2024-2025 пройшли перші матчі 1/8 фіналу. Центральний бій тижня пройшов у Парижі, де місцевий ПСЖ протистояв Ліверпулю.

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Аліссон на піку

Парижани домінували весь матч, але так і не змогли пробити воротаря англійців Аліссона. Бразильський голкіпер записав на свій рахунок аж дев'ять сейвів.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на OptaJoe, це досягнення стало рекордним в історії Ліги чемпіонів з тих пір, коли ведеться статистика по сейвам (з сезону 2003-2004). Лише двом кіперам вдалось також оформити дев'ять сейвів.

Такий же показник мали воротарі Реала Тібо Куртуа та Андрій Лунін. Перший запалив у фіналі ЛЧ-2022 як раз проти Ліверпуля. Українець же видав суперматч минулого сезону в 1/8 фіналу турніру проти німецького Лейпцига.

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До слова, Ліверпулю вдалось не тільки не програти парижанам, а ще і вирвати перемогу в кінці зустрічі. Матч-відповідь пройде на стадіоні "Енфілд" 11 березня.

Цього сезону Аліссон відіграв 26 матчів, з яких 12 – насухо. Його контракт із Ліверпулем завершується влітку 2027 року. Наразі "червоні" впевнено лідирують в АПЛ, маючи 13-очковий відрив від Арсеналу.