На "Парк де Пренс" парижани приймали Монако, який нещодавно не без проблем вибили з плей-оф Ліги чемпіонів. Цього разу монегаски змусили Забарного після гри шукати виправдання, пише Canal Supporters.

Як ПСЖ зіграв з Монако у Лізі 1?

ПСЖ мав тотальну перевагу за володінням м'ячем і більше бив по воротах суперників, але програв перший тайм через точний удар Акліуша на 27-ій хвилині.

По перерві за Монако відзначився представник країни-агресора Головін. Росіянин забив буквально через хвилину після того, як вийшов на заміну.

Барколя скоротив відставання парижан у рахунку, але останнє слово у матчі залишалося усе одно за монегасками. Балогун на 73-ій хвилині встановив остаточний рахунок – 3:1 на користь Монако. Болісна поразка, яка вдарила по амбіціях підопічних Луїса Енріке.

Як зіграв Забарний?

Український захисник відзначився високим відсотком точних передач і виграв дві верхові дуелі, але отримав від статистичного порталу WhoScored досить посередню оцінку у 6,1 бала. Інших оборонців ПСЖ аналітики оцінили вище.

Що сказав Забарний після гри?

Гравець збірної України назвав результат матчу ПСЖ – Монако розчаруванням для вболівальників.

Ми вже багато разів грали з Монако і добре розуміємо, як вони діють. Нічого нового від них не було. Хороша команда, але ми мали бути ефективнішими і реалізувати свої моменти. Потрібно тримати голову високо і зосередитися на наступному матчі проти Челсі в Лізі чемпіонів,

– сказав Забарний.

Як Забарний виступає у ПСЖ?