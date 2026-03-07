На "Парк де Пренс" парижани приймали Монако, який нещодавно не без проблем вибили з плей-оф Ліги чемпіонів. Цього разу монегаски змусили Забарного після гри шукати виправдання, пише Canal Supporters.
Дивіться також "Для чого вони його купили, я не розумію": відомий фахівець відреагував на гру Забарного в ПСЖ
Як ПСЖ зіграв з Монако у Лізі 1?
ПСЖ мав тотальну перевагу за володінням м'ячем і більше бив по воротах суперників, але програв перший тайм через точний удар Акліуша на 27-ій хвилині.
По перерві за Монако відзначився представник країни-агресора Головін. Росіянин забив буквально через хвилину після того, як вийшов на заміну.
Барколя скоротив відставання парижан у рахунку, але останнє слово у матчі залишалося усе одно за монегасками. Балогун на 73-ій хвилині встановив остаточний рахунок – 3:1 на користь Монако. Болісна поразка, яка вдарила по амбіціях підопічних Луїса Енріке.
Як зіграв Забарний?
Український захисник відзначився високим відсотком точних передач і виграв дві верхові дуелі, але отримав від статистичного порталу WhoScored досить посередню оцінку у 6,1 бала. Інших оборонців ПСЖ аналітики оцінили вище.
Що сказав Забарний після гри?
Гравець збірної України назвав результат матчу ПСЖ – Монако розчаруванням для вболівальників.
Ми вже багато разів грали з Монако і добре розуміємо, як вони діють. Нічого нового від них не було. Хороша команда, але ми мали бути ефективнішими і реалізувати свої моменти. Потрібно тримати голову високо і зосередитися на наступному матчі проти Челсі в Лізі чемпіонів,
– сказав Забарний.
Як Забарний виступає у ПСЖ?
- Останнім часом українець став гравцем ротації: з останніх 10 матчів 5 він провів у стартовому складі, а у 5 залишався на лаві запасних.
- Гра з Монако стала для українця ювілейною 20-ою у чемпіонаті Франції.