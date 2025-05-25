ПСЖ – Реймс 3:0

Голи, Баркола, 16, 19, Хакімі, 43.

У суботу, 24 травня, відбувся фінал Кубка Франції. У протистоянні за трофей зійшлися ПСЖ та Реймс, пише 24 канал.

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Потужна гра від ПСЖ

Героями першого тайму стали Баркола та Хакімі. Уже на 16-й хвилині Баркола відкрив рахунок, реалізувавши вихід сам на сам із воротарем, а вже через три хвилини подвоїв перевагу після відмінної комбінації в центрі поля.

Реймс не встиг оговтатися, як на 43-й хвилині Хакімі забив третій гол у ворота суперника, майстерно пробивши після навісу з флангу.

Другий тайм пройшов у більш спокійному темпі, оскільки ПСЖ контролював хід поєдинку і впевнено довів справу до перемоги. Команда впевнено володіла ініціативою, розігруючи м’яч у центрі поля, не даючи супернику створити щось серйозне біля воріт. Загалом, парижани дуже грамотно працювали в обороні, дозволивши Реймсу лише кілька напівмоментів за весь другий тайм.

Відеоогляд матчу ПСЖ – Реймс

Відзначимо, що у суботу, 31 травня, ПСЖ зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти Інтера.