У середу, 13 серпня, в італійському Удіне відбувся матч за Суперкубок УЄФА-2025. За трофей боролися французький ПСЖ та англійський Тоттенгем.

Команди подарували справжній трилер глядачам. У поєдинку стався неймовірний камбек, а доля зустрічі вирішувалася в серії пенальті, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Фанати ПСЖ порівняли Забарного з голлівудською суперзіркою

Як минув матч ПСЖ – Тоттенгем?

У першому таймі лондонці краще діяли на полі. Вони майже повністю убезпечили власні ворота від небезпечних моментів, натомість самі мали декілька шансів забити.

Й один з них "шпори" реалізували на 39-й хвилині. Гол у свій актив записав Мікі ван де Вен, який вдало зіграв на добиванні після подачі зі штрафного.

На початку другої половини зустрічі підопічні Томаса Франка вдруге шокували фаворита, знову відзначившись після стандарту. Капітан Тоттенгема Крістіан Ромеро головою переправив м’яч у сітку з навісу Педро Порро.

Після цього лондонці сіли в глибоку оборону й це приносило результат до 85-ї хвилини. Але англійський клуб все ж таки не дотерпів.

Спочатку Лі Кан Ін повернув інтригу в поєдинок, завдавши точного удару з-за меж штрафного майданчика. А вже в компенсований час Гонсалу Рамос замкнув подачу Усмана Дембеле та перевів гру в післяматчеву серію пенальті.

Її ПСЖ розпочав з промаху Вітіньї, але це був вечір парижан. У складі Тоттенгема пенальті не реалізували ван де Вен і Матіс Тель, тож підопічні Луїса Енріке розпочали новий сезон зі здобуття трофея, якого в них не було в колекції за всю історію існування.

ПСЖ – Тоттенгем 2:2 (по пенальті 4:3)

Голи: Лі, 85, Рамос, 90+4 – ван де Вен, 39, Ромеро, 48

Дивіться відеоогляд матчу ПСЖ – Тоттенгем

Нагадаємо, що перед Суперкубком УЄФА гравцем ПСЖ став захисник збірної України Ілля Забарний. Він був присутній на грі, але не потрапив у заявку команди.