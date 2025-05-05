ПСЖ все ще претендує на підписання лідера збірної України

Український захисник Ілля Забарний все ще цікавить ПСЖ. Парижани знову спробують підписати футболіста Борнмута.

Ще в грудні 2024 року захисник Борнмута Ілля Забарний потрапив на радари ПСЖ. Однак тоді не вийшло підписати гравця через присутність російського голкіпера Матвія Сафонова та небажання українця переїжджати до Парижа.

Читайте також "Заслужив овації": в Італії оцінили виступ Довбика, який забив переможний гол у матчі Серії А

ПСЖ знову хоче підписати Забарного

Влітку парижан може покинути капітан команди Маркіньосон, якому виповнюється 30 років, пише 24 канал з посиланням на Sky Sport CH.

На місце гравця розглядають дві кандидатури – Ілля Забарний та Хоель Ордоньєс, який виступає за бельгійський Брюгге.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний провів 36 матчів за Борнмут у всіх турнірах.

Відзначимо, що українським футболістом також цікавляться такі клуби як Челсі та Ньюкасл.