Угас оприлюднив у своїх соцмережах допис, в якому звинуватив кремлівського правителя у небажанні завершити війну і водночас розкритикував політику Дональда Трампа, який заграє з Москвою, пише 24 Канал.

Відомий боксер підтримав Україну

Йорденіс Угас заявив, що увесь світ хоче завершення війни, а єдиний, хто хоче, щоб вона тривала, це Путін – "загарбник і військовий злочинець".

Він убивця, який впродовж 26 років розправляється з мирними опонентами, які виступають проти нього. Він становить небезпеку для Європи та миру в усьому світі. Він Гітлер наших часів,

– емоційно зазначив Угас.

Кубинець також закликав Сполучені Штати не припиняти підтримку України, адже вона є ключовою для того, щоб наша держава не зазнала поразки у війні.

Коментуючи угоду про дизель між Дональдом Трампом і Путіним, боксер відзначив, що "якщо ціни знизяться за рахунок закупівлі дизельного пального, залитого російською кров’ю, я волію й надалі платити дорого".

Досягнення Йорденіса Угаса

Угас завершив кар'єру у 2023 році, відзначившись більше на аматорському рівні, ніж на професійному. Він був чемпіоном світу 2005 року у легкій вазі, а також бронзовим призером Олімпіади у Пекіні у 2008-ому.

Втім у профі Угас запам'ятався тим, що зміг побити Менні Пак'яо і стати володарем поясу WBA Super у напівсередній вазі. Захистити цей титул йому не вдалося.