Погрожували родині: лідер Барселони задумався про трансфер після матчу у Лізі чемпіонів
- Лідер Барселони Рафінья задумався про трансфер після погроз його родині після матчу Ліги чемпіонів.
- Погрози включали расистські та сексистські вислови в соцмережах.
- У сезоні 2024/2025 Рафінья забив 22 голи і зробив 9 асистів у 30 матчах за Барселону.
Лідер Барселони Рафінья задумався про перехід в іншу команду. Бразильський вінгер вперше відчув дискомфорт у складі каталонського клубу.
Така думка виникла у гравця "синьо-гранатових" після матчу у Лізі чемпіонів. Родині 28-річного футболіста почали погрожувати, повідомляє 24 канал із посиланням на іспанське видання Marca.
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Погрози дружині Рафіньї
Барселона 21 січня зустрічалась з Бенфікою в межах 7-го туру Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. Каталонці здолали "орлів" з рахунком 5:4, а переможним голом відзначився Рафінья.
Після єврокубкової гри бразилець та його сім'я стали ціллю номер один для вболівальників суперника. Фанати почали писати расистські та сексистські вислови у соціальних мережах, а також погрожували дружині Рафіньї розправою.
Бразильський вінгер розчарувався реакцією Барселони на цей інцидент. Тому задумався про зміну клубу, адже інші команди з радістю підпишуть гравця такого рівня.
Зазначимо, що у поточному сезоні Рафінья зіграв у 30 матчах за Барселону. За цей час бразилець встиг відзначитись 22 забитими м'ячами та 9 результативними передачами.