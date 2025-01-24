Погрожували родині: лідер Барселони задумався про трансфер після матчу у Лізі чемпіонів

Лідер Барселони Рафінья задумався про перехід в іншу команду. Бразильський вінгер вперше відчув дискомфорт у складі каталонського клубу.

Така думка виникла у гравця "синьо-гранатових" після матчу у Лізі чемпіонів. Родині 28-річного футболіста почали погрожувати, повідомляє 24 канал із посиланням на іспанське видання Marca.

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Погрози дружині Рафіньї

Барселона 21 січня зустрічалась з Бенфікою в межах 7-го туру Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. Каталонці здолали "орлів" з рахунком 5:4, а переможним голом відзначився Рафінья.

Після єврокубкової гри бразилець та його сім'я стали ціллю номер один для вболівальників суперника. Фанати почали писати расистські та сексистські вислови у соціальних мережах, а також погрожували дружині Рафіньї розправою.

Бразильський вінгер розчарувався реакцією Барселони на цей інцидент. Тому задумався про зміну клубу, адже інші команди з радістю підпишуть гравця такого рівня.

Зазначимо, що у поточному сезоні Рафінья зіграв у 30 матчах за Барселону. За цей час бразилець встиг відзначитись 22 забитими м'ячами та 9 результативними передачами.