Футбол наповнений не лише красивими голами та неймовірними перемогами, а й несподіваними трагедіями. Чимало українських зірок футболу завчасно покинули цей світ.

В українському футболі за останні десятиліття сталося одразу декілька таких несподіваних втрат. Найсвіжіша трагічна звістка надійшла від луганської Зорі 6 серпня, інформує 24 Канал.

Володимир Білоцерковець



Володимир Білоцерковець / Фото ФК Зоря

Луганський клуб повідомив про раптову смерть півзахисника Володимира Білоцерковця. Футболісту було лише 25 років. Офіційної причини наразі не повідомляються. Була інформація, що сьогодні 7 серпня причину смерті Білоцерковця скажуть футболістам та тренерам Зорі.

Повідомлялось, що у клубі про смерть гравця дізнались вранці 6 серпня від дівчини Володимира. У день смерті Білоцерківець повинен був пройти МРТ. Клубні лікарі хотіли переконатися, що травма більше не перешкоджає тренуванням футболіста, який за день до цього повернувся у загальну групу.

Неофіційною інформацією про трагедію Білоцерковця поділився блогер Ігор Бурбас. Він повідомив, що півзахисника Зорі знайшли мертвим під вікном багатоповерхівки, у якій футболіст жив аж на 18-му поверсі. Слідство з'ясовуватиме, чи помер гравець власною смертю. Правоохоронці лише пояснили керівникам клубу, що "це був вибір самого футболіста".

Володимир Білоцерковець – вихованець харківського Металіста та луганської Зорі. Він пограв за Зорю (11 ігор), Інгулець (33 поєдинки) та запорізький Металург (61 матч). Сумарно провів у своїй кар'єрі 105 ігор, у яких відзначився 5 голами та 10 асистами.

У сезоні-2023/2024 Білоцерковець разом із Інгульцем став чемпіоном Першої ліги України, вийшовши із командою в УПЛ.

Валерій Лобановський



Валерій Лобановський / Фото fcdynamo.kiev.ua

Ще одна легендарна постать для українського футболу відійшла у вічність у травні 2022-го. Мова йде про великого метра Валерія Лобановського.

7 травня 2002 року наставнику стало погано під час матчу чемпіонату між київським Динамо та запорізьким Металургом. Валерія Васильовича було госпіталізовано до лікарні, де йому встановили діагноз – інсульт. Тренера киян було прооперовано, але стан його був критичним. Перед цим він вже мав два інфаркти, а у 2001-му пропустив усі гостьові матчі киян у єврокубках через гіпертонію і заборону лікарів подорожувати літаками.

На жаль, 13 травня того ж року серце великого наставника зупинилось, Лобановський так і не прийшов до тями. У цій трагічності є символічний момент. Валерій Лобановський відійшов у засвіти у день народження київського Динамо.

Андрій Гусін



Андрій Гусін / Фото ФК Динамо

17 вересня 2014 року трагічно загинув колишній футболіст збірної України та київського Динамо Андрій Гусін Трагедія сталась 17 вересня близько 14:00 на київському автодромі "Чайка". Гусін, який займався автомобільним спортом та брав участь у перегонах, катався на мотоциклі на треці автодрому. На одному із віражів ексгравець вилетів із мотоцикла, влетівши у відбійник.

Андрій Гусін помер на місці від отриманих травм, які були несумісні із життям. Перед смертельним заїздом Гусін захоплювався останнім часом їздою на двоколісному. Гусіну назавжди 42…

Максим Пашаєв



Максим Пашаєв / Фото ФК Дніпро

Також передчасно пішов із життя колишній фланговий захисник Кривбаса та Дніпра Максим Пашаєв. У смертельну ДТП лівий оборонець потрапив 11 грудня 2018 року. Того дня Пашаєв повертався із Києва до Кременчука, але не доїхав, потрапивши в аварію неподалік селища міського типу Градизьк Полтавської області. Автомобіль футболіста вилетів у кювет через обмерзлу частину траси.

Пашаєва у важкому стані та без свідомості госпіталізували у місцеву лікарню. Футболіст помер наступного дня, 12 грудня, у реанімації через отримані травми. Гравцю було лише 20 років.

Максим Пашаєв пограв у своїй кар'єрі лише за два клуби – Кривбас (29 ігор) та Дніпро (23 матчі). У зіграних поєдинках забив 2 голи та віддав стільки ж асистів. Захисник мав за своєю спиною виступи за юнацьку (U-19) та молодіжну (U-21) збірні України.

Майкон



Майкон / Фото ФК Шахтар

Ще один футболіст УПЛ життя якого забрала аварія став бразильський форвард Майкон. 25-річний легіонер пограв в Україні за Волинь (65 зустрічей), Іллічівець (11 поєдинків), Шахтар (6 ігор) та Зорю (4 матчі). Також пограв за кордоном за ФКСБ (8 ігор) та ФКСБ-2 (2 гри).

Смертельна аварія за участю футболіста сталась 8 лютого 2014 року. Майкон загинув в автокатастрофі у Донецьку. Перед цим 31 грудня 2013-го бразилець повернувся у Шахтар із оренди із маріупольського Іллічівця.

Павло Худзік



Павло Худзік / Фото ФК Зоря

6 березня 2015 року автомобіль півзахисника Павла Худзіка Volkswagen Polo зіштовхнувся із Nissan X-trail. За словами очевидців, винуватцем аварії став водій на Nissan, який виїхав на зустрічну смугу та врізався в автівку футболіста.

Аварія сталась на трасі Київ – Черкаси у 140 кліометрах від столиці України. Худзіка госпіталізували до лікарні із черепно-мозковою травмою. На жаль, через два дні, 8 березня, Павло помер, не вийшовши із коми.

За свою кар'єру 29-річний Худзік пограв за цілу низку українських клубів, серед яких був ПФК Львів, Оболонь, Зоря. Загалом провів 243 матчі (33 голи та 10 результативних передач).

Максим Білий



Максим Білий / Фото ФК Зоря

Максим Білий став ще одним українським футболістом, який передчасно пішов із життя. Навесні 2012-го стало відомо про проблеми зі здоров'ям у півзахисника. В осінній частині чемпіонату футболіст отримав травму після верхової боротьби, травмувавши голову.

Після чого Білий поскаржився на головний біль. Згодом повідомлялось, що у футболіста пухлина головного мозку, хоча у Зорі відмовлялись говорити про хворобу свого гравця. Однак у луганському клубі розповіли, що Максим проходить лікування в Ізраїлі та Німеччині.

4 вересня півзахисника виписали із німецької лікарні, куди 4 грудня він повернувся для контрольного обстеження. Лікарські вердикти були позитивні – Білий міг повернутись до Зорі, але хвороба раптово спрогресувала.

14 вересня 2013-го Зоря оголосила про смерть Максима Білого.

За свою кар'єру 24-річний півзахисник встиг пограти за Металіст-2, Харків, Металург Запоріжжя та Зорю.