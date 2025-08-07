Раптові смерті у футболі: хто із зірок українського чемпіонату завчасно відійшов у засвіти
- Чимало футболістів українського чемпіонату та тренерів завчасно відійшли у засвіти.
- 24 Канал розповів про смерті Володимира Білоцерковця, Валерія Лобановського, Андрія Гусіна та інших гравців.
Футбол наповнений не лише красивими голами та неймовірними перемогами, а й несподіваними трагедіями. Чимало українських зірок футболу завчасно покинули цей світ.
В українському футболі за останні десятиліття сталося одразу декілька таких несподіваних втрат. Найсвіжіша трагічна звістка надійшла від луганської Зорі 6 серпня, інформує 24 Канал.
Володимир Білоцерковець
Володимир Білоцерковець / Фото ФК Зоря
Луганський клуб повідомив про раптову смерть півзахисника Володимира Білоцерковця. Футболісту було лише 25 років. Офіційної причини наразі не повідомляються. Була інформація, що сьогодні 7 серпня причину смерті Білоцерковця скажуть футболістам та тренерам Зорі.
Повідомлялось, що у клубі про смерть гравця дізнались вранці 6 серпня від дівчини Володимира. У день смерті Білоцерківець повинен був пройти МРТ. Клубні лікарі хотіли переконатися, що травма більше не перешкоджає тренуванням футболіста, який за день до цього повернувся у загальну групу.
Неофіційною інформацією про трагедію Білоцерковця поділився блогер Ігор Бурбас. Він повідомив, що півзахисника Зорі знайшли мертвим під вікном багатоповерхівки, у якій футболіст жив аж на 18-му поверсі. Слідство з'ясовуватиме, чи помер гравець власною смертю. Правоохоронці лише пояснили керівникам клубу, що "це був вибір самого футболіста".
Володимир Білоцерковець – вихованець харківського Металіста та луганської Зорі. Він пограв за Зорю (11 ігор), Інгулець (33 поєдинки) та запорізький Металург (61 матч). Сумарно провів у своїй кар'єрі 105 ігор, у яких відзначився 5 голами та 10 асистами.
У сезоні-2023/2024 Білоцерковець разом із Інгульцем став чемпіоном Першої ліги України, вийшовши із командою в УПЛ.
Валерій Лобановський
Валерій Лобановський / Фото fcdynamo.kiev.ua
Ще одна легендарна постать для українського футболу відійшла у вічність у травні 2022-го. Мова йде про великого метра Валерія Лобановського.
7 травня 2002 року наставнику стало погано під час матчу чемпіонату між київським Динамо та запорізьким Металургом. Валерія Васильовича було госпіталізовано до лікарні, де йому встановили діагноз – інсульт. Тренера киян було прооперовано, але стан його був критичним. Перед цим він вже мав два інфаркти, а у 2001-му пропустив усі гостьові матчі киян у єврокубках через гіпертонію і заборону лікарів подорожувати літаками.
На жаль, 13 травня того ж року серце великого наставника зупинилось, Лобановський так і не прийшов до тями. У цій трагічності є символічний момент. Валерій Лобановський відійшов у засвіти у день народження київського Динамо.
Андрій Гусін
17 вересня 2014 року трагічно загинув колишній футболіст збірної України та київського Динамо Андрій Гусін Трагедія сталась 17 вересня близько 14:00 на київському автодромі "Чайка". Гусін, який займався автомобільним спортом та брав участь у перегонах, катався на мотоциклі на треці автодрому. На одному із віражів ексгравець вилетів із мотоцикла, влетівши у відбійник.
Андрій Гусін помер на місці від отриманих травм, які були несумісні із життям. Перед смертельним заїздом Гусін захоплювався останнім часом їздою на двоколісному. Гусіну назавжди 42…
Максим Пашаєв
Максим Пашаєв / Фото ФК Дніпро
Також передчасно пішов із життя колишній фланговий захисник Кривбаса та Дніпра Максим Пашаєв. У смертельну ДТП лівий оборонець потрапив 11 грудня 2018 року. Того дня Пашаєв повертався із Києва до Кременчука, але не доїхав, потрапивши в аварію неподалік селища міського типу Градизьк Полтавської області. Автомобіль футболіста вилетів у кювет через обмерзлу частину траси.
Пашаєва у важкому стані та без свідомості госпіталізували у місцеву лікарню. Футболіст помер наступного дня, 12 грудня, у реанімації через отримані травми. Гравцю було лише 20 років.
Максим Пашаєв пограв у своїй кар'єрі лише за два клуби – Кривбас (29 ігор) та Дніпро (23 матчі). У зіграних поєдинках забив 2 голи та віддав стільки ж асистів. Захисник мав за своєю спиною виступи за юнацьку (U-19) та молодіжну (U-21) збірні України.
Майкон
Ще один футболіст УПЛ життя якого забрала аварія став бразильський форвард Майкон. 25-річний легіонер пограв в Україні за Волинь (65 зустрічей), Іллічівець (11 поєдинків), Шахтар (6 ігор) та Зорю (4 матчі). Також пограв за кордоном за ФКСБ (8 ігор) та ФКСБ-2 (2 гри).
Смертельна аварія за участю футболіста сталась 8 лютого 2014 року. Майкон загинув в автокатастрофі у Донецьку. Перед цим 31 грудня 2013-го бразилець повернувся у Шахтар із оренди із маріупольського Іллічівця.
Павло Худзік
6 березня 2015 року автомобіль півзахисника Павла Худзіка Volkswagen Polo зіштовхнувся із Nissan X-trail. За словами очевидців, винуватцем аварії став водій на Nissan, який виїхав на зустрічну смугу та врізався в автівку футболіста.
Аварія сталась на трасі Київ – Черкаси у 140 кліометрах від столиці України. Худзіка госпіталізували до лікарні із черепно-мозковою травмою. На жаль, через два дні, 8 березня, Павло помер, не вийшовши із коми.
За свою кар'єру 29-річний Худзік пограв за цілу низку українських клубів, серед яких був ПФК Львів, Оболонь, Зоря. Загалом провів 243 матчі (33 голи та 10 результативних передач).
Максим Білий
Максим Білий став ще одним українським футболістом, який передчасно пішов із життя. Навесні 2012-го стало відомо про проблеми зі здоров'ям у півзахисника. В осінній частині чемпіонату футболіст отримав травму після верхової боротьби, травмувавши голову.
Після чого Білий поскаржився на головний біль. Згодом повідомлялось, що у футболіста пухлина головного мозку, хоча у Зорі відмовлялись говорити про хворобу свого гравця. Однак у луганському клубі розповіли, що Максим проходить лікування в Ізраїлі та Німеччині.
4 вересня півзахисника виписали із німецької лікарні, куди 4 грудня він повернувся для контрольного обстеження. Лікарські вердикти були позитивні – Білий міг повернутись до Зорі, але хвороба раптово спрогресувала.
14 вересня 2013-го Зоря оголосила про смерть Максима Білого.
За свою кар'єру 24-річний півзахисник встиг пограти за Металіст-2, Харків, Металург Запоріжжя та Зорю.